ФАС проверяет московский офис Lenovo, жалуется на сопротивление

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку в московском офисе Lenovo в связи с антикартельным расследованием. Об этом ТАСС сообщил начальник управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Он добавил, что подразумевает «большое антикартельное расследование о поставках компьютерной техники для государственных нужд».

По словам Тенишева, Lenovo препятствует проведению проверки – «видимо, есть что скрывать».