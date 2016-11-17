Николай Молибог переизбран гендиректором РБК на три года

Совет директоров группы компаний РБК продлил полномочия гендиректора Николая Молибога до конца 2019 г. «Совет директоров группы компаний РБК продлил полномочия генерального директора ПАО РБК Николая Молибога до конца 2019 г.», - говорится в сообщении компании.

Молибог занял пост гендиректора РБК 10 января 2014 г. Отмечается, что за неполных три года группа РБК добилась впечатляющих результатов по всем основным направлениям своей деятельности.

«Мы высоко оцениваем достижения команды РБК за минувшие три года. Холдинг занимает лидирующие позиции на рынке во всех сегментах его бизнеса, от медиа до IT-сервисов. Верим в команду, благодарим руководство холдинга за работу и надеемся на дальнейшее развитие успеха в ближайшие несколько лет», – цитирует пресс-служба слова гендиректора группы «Онэксим» Дмитрия Разумова.