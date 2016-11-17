Сбербанк заявил о трудностях из-за блокировки Linkedin

Блокировка сети профессиональных контактов Linkedin в России затруднит работу Сбербанка по поиску персонала, сообщил банк.

17 ноября Роскомнадзор внес соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направил уведомление операторам связи для ее блокировки. Ведомство ссылается на решение Таганского суда, которое вступило в силу. 4 августа этот суд по иску Роскомнадзора признал, что LinkedIn нарушила положения закона о локализации персональных данных, тем самым нарушив права субъектов этих данных, напоминает ведомство. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил решение.