LinkedIn пообещала вернуть пользователям деньги за неиспользованные услуги

Социальная сеть LinkedIn обратилась к пользователям после блокировки на территории России. В обращении говорится, что компания попытается найти пути разрешения ситуации. Отмечается, что компания обратилась в Роскомнадзор с предложением встретиться.

«Мы глубоко сожалеем о данном решении, в результате которого наши участники не смогут использовать сеть LinkedIn для делового общения и поиска новых экономических возможностей на территории России. Также мы считаем, что наша деятельность соответствует местному действующему законодательству, и на данный момент мы рассматриваем все возможные пути разрешения ситуации и варианты наших дальнейших действий», – говорится в сообщении.

При этом социальная сеть пообещала вернуть пользователям деньги за оплаченные и неиспользованные услуги. В LinkedIn также напомнили, что российские пользователи по-прежнему могут воспользоваться услугами сервиса за пределами России.