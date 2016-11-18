Путин: Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах

Россия разрабатывает перспективные виды вооружений на новых физических принципах, заявил президент России Владимир Путин. «Сегодня, в 21 веке, для укрепления военного потенциала ведущие страны мира активно применяют для разработки вооружений самые современные технологии, самые современные достижения науки: это лазеры, гиперзвук, робототехника», - сказал он на совещании с руководством Вооруженных сил в Сочи.

Президент подчеркнул, что принципиально новое оружие обеспечивает избирательное воздействие на критически важные элементы вооружений, техники, объектов инфраструктуры вероятного противника. «В России, как и в других странах, подобные разработки также ведутся», - сказал Путин.

О том, какие виды вооружений могут иметься в виду, в пятницу рассказал начальник ракетных войск и артиллерии ВС генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Он сказал, что в России ведутся работы по созданию боеголовок с поражающим действием на новых физических принципах, нового противотанкового ракетного комплекса, работающего по принципу «выстрелил - забыл», а также межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» с полностью роботизированным боевым отделением. Кроме того, до 2020 г. ВС России должны полностью закончить перевооружение всех имеющихся соединений на ракетный комплекс «Искандер-М», рассказал Матвеевский.