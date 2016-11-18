Apple готова починить экран у iPhone 6 Plus за $149

Apple признала наличие неисправности у сенсорного экрана iPhone 6 Plus, но сообщила, что за ремонт, который обойдется в $149 , придется заплатить самим потребителям. Об этом сообщается на сайте компании.

Пользователи Phone 6 Plus и iPhone 6 долгое время жаловались на так называемую «сенсорную болезнь». Дело в том, что сенсорный дисплей не всегда реагирует на прикосновение, а в верхней части экрана может появляться мигающая черная или серая полоска. Устройство не имеет дополнительной защиты материнской платы от механических повреждений, включая незаметные изгибы — например, когда пользователь садится на стул со смартфоном в кармане, пишет издание AppleInsider. Ранее Apple использовала специальный металлический экран, но ни в iPhone 6, ни в iPhone 6 Plus его не оказалось.

Теперь компания предлагает 50% скидку на ремонт iPhone 6 Plus. Замена дисплея пользователям, у которых закончилась гарантия на смартфон, обойдется в $149. Кроме того, компания готова возместит разницу, если ремонт уже был произведен, но сохранился чек. Специальная программа по ремонту стартует 2 декабря этого года. Предложение действительно в течение пяти лет с момента покупки устройства.

В сообщении компании утверждается, что причиной является неоднократное падение смартфона на твердую поверхность, поэтому Apple отказывается ремонтировать iPhone 6 Plus бесплатно и взимает фиксированную плату за устранение подобных неисправностей.