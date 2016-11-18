Суд рассматривает апелляцию «Ведомостей» на решение по иску Сечина с опозданием на три часа

Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию «Ведомостей» на решение Останкинского суда по иску главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина с опозданием на три часа. Начало рассмотрения было назначено на 18 ноября в 14.35 мск.

18 сентября Сечин выиграл в первой инстанции иск о защите неприкосновенности частной жизни к газете «Ведомости» из-за публикации о строительстве дома в Барвихе.

Тогда Останкинский суд обязал «Ведомости» в течение пяти дней со дня вступления решения в силу удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры газеты, где была опубликована эта заметка. Кроме того, суд запретил дальнейшее распространение статьи, а также любых ее частей, содержащих сведения о частной жизни Сечина. Решение Останкинского суда не вступило в силу, так как «Ведомости» подали апелляцию.