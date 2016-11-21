Роскомнадзор предложил Opera фильтровать запрещенные в России сайты

Роскомнадзор предложил норвежской Opera Software заключить соглашение о добровольной фильтрации запрещенных в России сайтов. Об этом рассказал источник «Коммерсанта» и подтвердили два собеседника в Opera Software. Встреча состоялась в начале осени, подтвердил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, обсуждалась техническая возможность фильтрации ресурсов, доступ к которым ограничивается в России по закону, при работе браузера Opera в режиме Turbo. Фильтрация при режиме встроенного VPN на встрече не обсуждалась, так как браузер Opera с таким функционалом выпущен позже.

По словам источника, Opera Software не дала окончательного ответа Роскомнадзору, «потому что нет решения новых акционеров». 4 ноября Opera Software закрыла сделку по продаже потребительского бизнеса, включая браузер, консорциуму китайских инвесторов во главе с Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P. за $575 млн.

В ходе реорганизации, в частности, уже решено закрыть офис Opera Software в России: юридическое лицо компании в стране ликвидируется, из десяти сотрудников останутся два. Переговоры с Роскомнадзором продолжатся, потому что Opera Software будет по-прежнему выпускать локализованные продукты, надеется источник «Ъ». Хотя, уточнил он, компания до сих пор никогда не фильтровала интернет-трафик по просьбе властей.