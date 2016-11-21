Cukurova пропустил срок решения по оферте «Альфы» о продаже доли в Turkcell – Bloomberg

Холдинг Cukurova Мехмета Карамехмета пропустил срок решения о дальнейшем участии в капитале турецкого оператора Turkcell, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По решению Лондонского международного арбитражного суда Cukurova до 18 ноября должна была либо согласиться на выкуп 13,2% акций Turkcell, принадлежащих LetterOne (L1, управляет активами "Альфа-групп" Михила Фридмана и партнеров), за $2,7 млрд, либо продать свою долю (13,8%) L1 за $2,8 млрд.

В августе суд также постановил, что если Cukurova пропустит срок принятия решения о покупке доли, это будет трактоваться как решение о продаже пакета в пользу L1. После принятия решения оно должно быть приведено в исполнение в течение 10 дней. Исходя из информации источника Bloomberg, к 28 ноября "Альфа" может получить 13,8% Turkcell и, учитывая сложную структуру капитала оператора, станет его контролирующим акционером.

В Cukurova и L1 не удалось получить комментарий об итогах оферты.

Alfa Telecom Turkey (входит в "Альфа-групп") владеет 49% Cukurova Telecom Holdings (CTH), которой принадлежит 52,91% Turkcell Holding A.S., а та владеет 51% акций Turkcell. Эффективная доля "Альфы" в турецком операторе в настоящее время составляет 13,2%.

L1 несколько раз обращалась к Cukurova с офертой о выкупе доли.

"Эта сделка позволит восстановить хорошее корпоративное управление Turkcell и проложить путь к переизбранию совета директоров, который в настоящее время испытывает недостаток в представителях какого-либо крупного акционера", - цитировала ранее L1 слова своего управляющего партнера Алексея Резниковича.

«Причиной оферты была и остается наша уверенность в том, что разногласия, существующие между сторонами, должны быть разрешены путем выхода Cukurova Finance International или "Альфы" из CTH, что предоставлялось на ваш выбор», - заявлял юрист Letter1 Максим Нино в письме Cukurova и Zuraat Bank, ссылаясь на оферту еще 2015 г.

Под разногласиями, очевидно, подразумевается конфликт акционеров Turkcell, который длится уже почти десять лет. «Альфа» получила долю в операторе в 2005 г., когда приобрела 49% акций CTH, еще 51% которой остались у Cukurova. Российская компания также одолжила Cukurova $1,7 млрд под залог 13,76% акций Turkcell. В ноябре 2006 г. Cukurova выплатила «Альфе» часть кредита в размере $357 млн, но оставшийся долг погасить не смогла. Затем Cukurova долгое время не могла договориться с банками о привлечении средств для погашения долга, но в 2014 г. все-таки сумела получить кредит банка Ziraat под залог тех же 13,76% Turkcell.

В начале ноября 2016 г. банк ВТБ (MOEX: VTBR) сообщил о договоренности с «Альфа-групп» о совместных инвестициях в Turkcell.

Соглашение заключено на фоне ожиданий "Альфы" увеличить свою долю в турецком операторе. Между тем размер возможного пакета ВТБ в Turkcell не назывался. Предполагаемая сделка может способствовать увеличению валютных доходов компании Turkcell и в перспективе оказать дополнительное положительное влияние на ее инвестиционную привлекательность, объяснял банк.

Из-за акционерного конфликта в настоящее время в совете директоров Turkcell нет представителей ни L1, ни Cukurova. Помимо «Альфы» и Cukurova акционером Turkcell (напрямую и через 47,09% в Turkcell Holding) является шведско-финская TeliaSonera. С учетом долей в прямом владении TeliaSonera принадлежит 38% Turkcell.

В марте акционеры Turkcell не смогли одобрить выплату дивидендов по итогам 2015 г. Совет директоров компании предлагал направить на дивиденды 1,2 млрд турецких лир ($418 млн). В прошлом году Turkcell выплатил 3,9 млрд лир (около $1,53 млрд) - 42,5% чистой прибыли за предыдущие пять лет, в течение которых акционеры оператора не могли принять решений о дивидендах.

TeliaSonera сообщала, что проголосовала за выплату дивидендов пакетом в 14% Turkcell. Аналитик стамбульской Oyak Securities Алпер Оздемир, которого цитировал Bloomberg, полагает, что выплату дивидендов заблокировала LetterOne.