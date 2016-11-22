ФАС заинтересовалась ценообразованием на смартфоны Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит ценообразование корейского Samsung, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Там добавили, что сделаны запросы материалов по розничным ценам на смартфоны компании.

«На Samsung у нас жалобы [о координации цен на смартфоны] есть, мы проверяем. Чем закончится, я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung», – сказал ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев в кулуарах «Форума действий».

В августе ФАС возбудила дело в отношении ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc. Американская компания обвиняется в координации стоимости iPhone 6 и 6s в России, что стало причиной установления одинаковых розничных цен на эти смартфоны у основных продавцов.

Также в феврале этого года ФАС заподозрила ритейлеров в ценовом сговоре при продаже iPhone 6s и 6s Plus. Проверка ФАС показала, что с начала официальных продаж этих смартфонов в России (т. е. с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени.

Apple опровергла обвинение ФАС, заявив, что реселлеры сами устанавливают цены на продукты американской компании. Если компании Apple будут признаны виновными, им может грозить штраф в соответствии со ст. 14.32 КоАП за координацию экономической деятельности – от 1 млн до 5 млн руб.