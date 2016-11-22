Сбербанк продаст данные о своих клиентах

Сбербанк будет продавать прогнозные и статистические модели, основанные на обезличенных данных о клиентах банка, сообщил старший вице-президент госбанка Андрей Хлынов. «Мы не даем информацию о конкретных клиентах. Суть в том, что на основе этих данных нам могут заказать, например, где "Магниту" стоит открывать магазины. Мы вполне можем какие-то агрегаты выдавать для коммерческих структур и для государственных тоже», – сказал Хлынов.

Сбербанк во вторник запустил сайт проекта «Открытые данные», рассказал финансист. На некоммерческой основе в первом релизе данных Сбербанк раскрывает статистическую информацию о кредитовании, средних зарплатах, пенсиях, депозитах граждан России. Информация собрана на основе данных более чем о 100 млн клиентов Сбербанка. В дальнейшем планируется также публиковать статистику о тратах россиян и о деятельности юрлиц.

«Мы будем показывать данные помесячно по регионам, по субъектам Российской Федерации», – пояснил руководитель проектов центра прикладных данных Сбербанка Виктор Бакланов. Представитель Сбербанка пояснил, что в коммерческой части «Открытых данных» уже есть пилотные проекты с несколькими розничными сетями, также заинтересованность в социальной информации проявляют власти Московской области.