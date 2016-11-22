Google должна исполнить предписания до 28 ноября – ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает от Google исполнения предписания до 28 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«До 28 ноября включительно компания Google должна сообщить в ФАС России об исполнении предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства. В случае неисполнения будут приняты меры», — заявил представитель ФАС.

Ранее руководитель ведомства Игорь Артемьев говорил, что ФАС обратится в суд с иском о принуждении к исполнению предписания службы, если Google его не выполнит.