В офисах Samsung в Южной Корее прошли обыски

Прокуратура Южной Кореи в среду провела обыски в офисах Samsung Group, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap. Сообщение об обысках подтвердил представитель компании. Обыски также прошли в крупнейшем пенсионном фонде страны, Национальной пенсионной службе, заявила представитель организации.

Это уже не первый раз, когда сотрудники прокуратуры приходят в компанию с обысками. Прокуратура проверяет информацию о том, что администрация президента страны оказала давление на фонд, заставив его поддержать слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc. Пенсионный фонд владел 11,6% акций в Samsung и 5% в Cheil Industries Inc. Президент Пак Кын Хе и ее окружение якобы таким образом хотели отблагодарить одну из крупнейших компаний страны за услуги, оказанные подруге президента Цой Сун Силь, которой в воскресенье было предъявлено официальное обвинение в связи с коррупционным скандалом.

Прокуроры подозревают, что компания перевела около трех миллионов долларов на счета компании Цой Сун Силь в Германии в качестве оплаты консалтинговых услуг, на деле же эти деньги пошли на оплату обучения дочери Цой конному спорту. Кроме того, Samsung подозревается в том, что перевела около $20 млн на счета двух некоммерческих фондов, контролируемых подругой президента. Всего же на счета этих фондов 52 компании Южной Кореи и 19 бизнес-групп перевели около $70 млн.