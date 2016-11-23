Суд привлек «Яндекс» к спору Google и ФАС о штрафе в 500 000 рублей

Арбитражный суд Москвы привлек «Яндекс» в качестве третьего лица к слушаниям по иску компании Google Inc. о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы России оштрафовать Google на 500 000 руб. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Предварительные слушания назначены на 6 декабря. Дата рассмотрения иска компании Google Ireland Limited к ФАС не определена.

2 ноября ФАС сообщила, что назначила компаниям Google Inc. и Google Ireland Limited административные штрафы по 500 000 руб. за то, что они вовремя не устранили нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство ранее решило, что нарушение в том, что Google препятствовала предустановке на Android приложений конкурентов, и предписало устранить нарушения. Началось разбирательство с того, что в 2014 г. «Яндекс» пожаловался на Google в ФАС после того, как три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией.

1 ноября столичный арбитраж отказал «Яндексу» в привлечении в качестве третьей стороны в спор Google и ФАС о штрафе на 438,1 млн руб.