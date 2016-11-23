Twitter заблокировал аккаунт собственного начальника

Сервис микроблогов Twitter ненадолго заблокировал аккаунт собственного гендиректора и сооснователя Джека Дорси - @jack. Как сообщает The Verge, этот микроблог был недоступен в течение примерно четверти часа. После этого Дорси написал, что снова открывает свой аккаунт и что произошла некая «внутренняя ошибка».

Twitter до сих пор не спешил банить пользователей, которых обвиняли в харассменте или разжигании ненависти, но обычно быстро реагировал на жалобы о непристойных изображениях или видео, напоминает The Verge.

The Wall Street Journal отмечает, что после возобновления доступа к аккаунту Дорси у него значилось менее 200 фолловеров, однако затем были восстановлены данные о всех 3,8 млн фолловеров.

Пользователи Twitter имеют возможность деактивировать свои аккаунты самостоятельно, но только администрация сервиса может приостановить их обслуживание. Это случается обычно, когда другие пользователи маркируют аккаунты как источники спама или оскорбительных сообщений или когда выясняется, что аккаунт был взломан, напоминает WSJ. В последние дни, по наблюдению газеты, компания стала активнее банить нарушителей своих правил. 22 ноября в блоге Twitter появилось предупреждение, что компания считает неприемлемым отслеживание активистов или оппозиционеров через свой сервис.