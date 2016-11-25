Сайт Еврокомиссии подвергся масштабной хакерской атаке

Интернет-сайт Европейской комиссии 24 ноября подвергся масштабной кибернетической атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса. Откуда исходила угроза, он не уточнил.

«Была совершена кибернетическая атака большого масштаба, которую удалось блокировать. Утечки информации не произошло», - заявил Схинас.

Речь идет о DDoS-атаке, суть которой заключается в перегрузке информационных сервисов одновременными многочисленными автоматическими запросами, что может привести к серьезным сбоям в работе системы. Еврокомиссия утверждает, что весь ущерб ограничился замедлением работы ряда интернет-сервисов.

24 ноября в Брюсселе проходил плановый саммит ЕС-Украина, итоговая пресс-конференция которого транслировалась через единую систему интернет-вещания институтов ЕС. На встрече председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск говорили о скорой отмене визового режима для граждан Украины.