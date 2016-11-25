МГТС начала предлагать помощь по дому

На сайте МГТС появился новый раздел с предложением бытовых услуг. Это «Домашний оператор». Теперь у компании можно вызвать мастера для электромонтажных работ, сантехника, мастера для ремонта или установки бытовой техники, для мелкого бытового ремонта, уборщицу и специалиста по компьютерной помощи.

Директор по маркетингу МГТС Дмитрий Кулаковский сказал РБК, что проект запущен пока в пилотном режиме. В течение будущего года компания планирует добавлять в перечень новые услуги. В компании рассчитывают, что новые сервисы будут приносить ей дополнительные доходы, поскольку «выручка от услуг связи растет все медленнее», объяснил он. Инвестиции в проект и ожидаемый размер выручки направления он не назвал.

Часть таких работ будут делать штатные сотрудники МГТС, частично компания будет привлекать работников на аутсорсинге, но МГТС будет отвечать за сервис и качество работ в любом случае.