Роскомнадзор заблокировал более 70 сайтов с письмами Деду Морозу

Роскомнадзор заблокировал около 70 сайтов с письмами Деду Морозу. Под блокировку попали только те сайты, что распространяли персональные данные детей, передает «Интерфакс».

«С приближением новогодних праздников количество сайтов с письмами Деду Морозу, на которых распространяются персональные данные детей, возрастает. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым принимаются меры», - сообщили в Роскомнадзоре.

По мнению ведомства, детям при написании таких писем нужно быть осторожными: не указывать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и номер школы.

«Помните, что настоящий Дед Мороз только один, он не будет публично просить вас указывать такие ценные для человека персональные данные», - предупреждает Роскомнадзор, добавляя, что в письме можно указать только имя и возраст. «Чтобы Дедушка знал, какой подарок подарить и кому он дарит», - пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор опубликовал корректный образец письма Деду Морозу.