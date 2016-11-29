«Триколор ТВ» перестанет транслировать каналы группы Discovery

«Триколор ТВ» с 1 декабря прекратит вещание каналов группы Discovery, рассказал «Коммерсанту» представитель «Медиа альянса», который управляет телесетью. Группа Discovery решила не продлевать контракт с «Триколор ТВ» из-за «неприемлемых условий», пишет газета.

Гендиректор «Медиа альянса» Григорий Лавров не пояснил, какие именно это условия. По его словам, предложение оператора «ставит его в привилегированное положение по отношению ко всему рынку». Представитель «Триколор ТВ» заверил, что у оператора есть аналоги с познавательным контентом в составе основного пакета.

В группу Discovery входят познавательно-развлекательный канал Discovery Channel, канал о дикой природе Animal Planet, развлекательный канал для женщин TLC и Eurosport. В России ими управляет «Медиа альянс» – совместное предприятие «Национальной медиа группы» (НМГ) и Discovery Communications. До 2015 г. последняя владела российскими версиями своих каналов целиком, но закон об ограничении иностранцев в российских медиа вынудил ее уступить 80% бизнеса НМГ. «Медиа альянс» управляет также каналами группы Turner (Cartoon Network, Boomerang и CNN), но те дистрибутируются в рамках отдельного контракта.