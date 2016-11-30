IDC прогнозирует стагнацию на рынке смартфонов

Мировые продажи смартфонов в 2016 г., вероятно, будут на грани стагнации - они повысятся на 0,6% после подъема на 10,4% в 2015 г., говорится в докладе исследовательской компании International Data Corp. (IDC). Всего несколько лет назад - в 2012 г. - рынок рос на 47% в год. Тем не менее, объем продаж выйдет на новый рекорд - 1,45 млрд устройств.

Рост продолжается в некоторых регионах Китая, Индии, Индонезии и других развивающихся стран, поскольку новые пользователи покупают недорогие смартфоны и переключаются на более быстрые технологии связи 4G. По оценкам IDC, в 2016 г. мировые продажи смартфонов с поддержкой 4G вырастут на 21,3% до 1,17 млрд.

Рост на emerging markets сводится практически на нет снижением на зрелых рынках, включая США, на долю которых приходится 11,4% мировых продаж - второе место в мире после Азиатско-Тихоокеанского региона.

Единственной операционной системой для смартфонов, которая продемонстрирует рост продаж в текущем году, будет Android: предполагается, что число устройств на основе этой ОС увеличится на 5,2% до 1,2 млрд, в том числе благодаря запуску новых телефонов Google Pixel.

Продажи iPhone, которые работают на iOS - второй по популярности операционной системе для мобильных устройств, как ожидается, сократятся на 11% до 206 млн единиц, несмотря на выход iPhone 7 в сентябре. Согласно прогнозу IDC, поставки смартфонов Microsoft рухнут на 79%.