Появились первые версии причин предположительной аварии «Прогресса-МС04»

Технические проблемы могли привести к возможной аварии космического грузовика «Прогресс-МС04», сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

«Если произошла авария, то причиной может быть неисправность двигателя РД-0110, произведенного в Воронеже, или неисправность системы управления, по предварительным данным, произведенной на харьковском ГНПП "Коммунар"», - сказал источник.

Ранее в четверг «Роскосмос» сообщил, что на запущенном с «Байконура» космическом грузовике «Прогресс-МС04» после старта возникли проблемы с телеметрией.