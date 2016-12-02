Эксперты назвали наиболее вероятную причину аварии корабля «Прогресс»

Государственная комиссия, которая занимается расследованием аварии космического корабля «Прогресс-МС-04», назвала основную версию происшедшего. По мнению экспертов, причиной аварии стал прогар двигателя третьей ступени ракеты. В двигатель могли попасть посторонние частицы или же виной всему некачественная сборка, полагают специалисты.

Авария корабля «Прогресс» произошла вечером 1 декабря на высоте около 190 км над труднодоступной и безлюдной гористой территорией республики Тыва. Большинство обломков сгорели в атмосфере, остальные упали недалеко от Кызыла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.