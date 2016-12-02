Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times за «нецензурную брань»

Роскомнадзор вынес предупреждение редакции и учредителю сетевого издания newtimes.ru, сообщается на сайте ведомства. Поводом для вынесения предупреждения стало наличие нецензурной брани в опубликованном на сайте материале «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе».

В Роскомнадзоре отметили, что, согласно ст. 4 закона «О средствах массовой информации», в СМИ нельзя распространять материалы, содержащие мат, и потребовали незамедлительно отредактировать статью.

Это не первое предупреждение надзорного ведомтсва изданию. Так, в феврале 2016 г. Роскомнадзор вынес The New Times другое предупреждение. Причиной стал тот факт, что журнал упомянул запрещенную в России организацию «Правый сектор», не указав, что она запрещена.