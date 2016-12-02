Причиной аварии «Прогресса» мог стать сбой в работе двигателя ракеты-носителя

Причиной аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» предположительно является сбой в работе систем третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», выводившей его на орбиту. Речь идет о проблемах с двигателем или сбое в работе системы управления «Союза-У», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«Третья ступень, по предварительным данным, потеряла ориентацию, и двигательная установка аварийно выключилась», - пояснил он.

По его словам, третья ступень могла потерять ориентацию из-за того, что двигательная установка перестала держать ступень в необходимом положении. «Такое может случиться, например, из-за некорректного поворота одного или нескольких сопел», - отметил источник.

Он также сообщил, что система управления могла по ошибке дать двигательной установке не ту команду. Эта система изготавливается на харьковском предприятии Украины.

Накануне вечером стало известно, что космический грузовик «Прогресс МС-04» сгорел в атмосфере, а его обломки упали в гористой местности Тывы. Корабль, запущенный с космодрома Байконур, должен был доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов.