Причиной аварии грузовика «Прогресс» могли стать проблемы на борту корабля

Авария космического грузовика «Прогресс-МС-04» могла произойти из-за технических проблем на борту корабля, а не ракеты-носителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме. «По уточненным данным, нештатная ситуация могла произойти непосредственно на борту космического грузовика, в результате чего произошло преждевременное разделение с третьей ступенью и корабль не вышел на орбиту», – сказал собеседник агентства.

«У корабля вышли антенны, однако не раскрылись солнечные батареи. Есть сведения о том, что корабль при этом оказался в неконтролируемом вращении и получил внешние повреждения», – пояснил он.

Напомним, авария произошла вечером 1 декабря на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве. Большая часть обломков сгорела в атмосфере, один был найден около села Эйлиг-Хем. В качестве предварительной причины аварии назвались проблемы с двигателем ракеты-носителя «Союз-У».