Запуск «Прогресса» был застрахован компанией «ВТБ Страхование» на 2 млрд рублей

Неудачный пуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС-04» был застрахован компанией «ВТБ Страхование» на 2,135 млрд руб., сообщили в «Роскосмосе».

Напомним, вечером 1 декабря над Тувой произошла авария космического корабля «Прогресс». В качестве возможных причин назывались технические проблемы на борту грузовика и неполадки в двигателе ракеты-носителя.

В «Роскосмосе» сообщили, что расследованием произошедшего занимается комиссия под председательством гендиректора корпорации Игоря Комарова. Подведение итогов работы комиссии планируется после 20 декабря.

Страховые выплаты будут получены после окончания работы комиссии по выяснению причин нештатной ситуации, добавили в «Роскосмосе».