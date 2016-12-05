«Роскосмос» планирует отказаться от использования «Союз-У» - «Интерфакс»

Ракета-носитель «Союз-У», потерпевшая аварию над Тувой после старта с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс МС-04», будет использоваться еще один раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме. По планам «Роскосмоса», это произойдет в феврале 2017 г. года для запуска грузового корабля «Прогресс МC-05». «Заказывать в дальнейшем ракеты-носители «Союз-У» не планируется», - заявил собеседник агентства.

Дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2-1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжит ракета «Союз-ФГ».

Вывод о причинах аварии ракеты-носителя «Союз-У» пока не сделан, отмечает собеседник агентства. «Первоначальная версия заключалась в нештатной работе двигателя третьей ступени, прогар которого и мог стать причиной аварии. Сейчас специалисты высказывают мнение, что данные телеметрии свидетельствуют о штатной работе двигателей третьей ступени ракетоносителя «Союз-У». Аналитики предполагают, что технические проблемы возникли непосредственно на борту самого космического корабля «Прогресс», что, в конце концов, привело к разрушению последнего», - сказал он.