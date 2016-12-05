Неудачно запущенный спутник «Экспресс-АМ2» отправят на орбиту захоронения

Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ2» захоронят на специальной орбите, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, перед окончанием срока эксплуатации спутник начал работать с перебоями, на его борту фиксировались неполадки и ошибки.

«Экспресс-AM2» был создан ФГУП «Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика Решетнёва» (НПО ПМ) совместно с французской компанией Alcatel Space и немецкой Astrium.