Структура «Реновы» Вексельберга может инвестировать в проект Hyperloop

Структура «Реновы» предпринимателя Виктора Вексельберга может инвестировать в проект Hyperloop. Об этом ТАСС сообщили в Hyperloop Transportation Technologies.

«Российских инвесторов пока нет, но Hyperloop Transportation Technologies ведет переговоры с Oerlikon Leybold Vacuum (дочерняя структура швейцарской компании Oerlikon, 43% акций которой принадлежит "Ренове") о материальных инвестициях. Говоря о нематериальных инвестициях, шесть сотрудников Oerlikon, а также ряд независимых российских специалистов уже работают в интересах проекта Hyperloop Transportation Technologies», - сказали в компании.

Всего компания Hyperloop Transportation Technologies собрала более $100 млн инвестиций. В частности, компания получила $31,8 млн в виде денежных вложений, $26 млн в виде человеческих ресурсов и услуг, а также земельные права на сумму более чем $22 млн. Еще несколько компаний подтвердили дополнительные вложения на сумму $29 млн.