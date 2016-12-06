Посещаемость LinkedIn в России упала на треть после блокировки Роскомнадзором

Посещаемость социальной сети LinkedIn для профессиональных контактов из России упала на 36% в ноябре 2016 г. до 5,16 млн визитов, сообщает Rambler News Service.

В октябре этого года количество визитов LinkedIn из России составляло 8,09 млн, подсчитали трафик-аналитики Rambler & Co на основе данных SimilarWeb по заказу RNS.

Посещаемость соцсети упала после ее блокировки Роскомнадзором 17 ноября. В день внесения сети в реестр Роскомнадзора пиковое значение посещаемости LinkedIn из России составляло 491 000 визитов, а 29 ноября показатель составил 132 000, снизившись в 3,7 раза.

Роскомнадзор сообщил утром 17 ноября, что внес соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направил уведомление операторам связи для ее блокировки. Ведомство напомнило о вступившем в силу решении Таганского суда. 4 августа этот суд по иску Роскомнадзора признал, что LinkedIn нарушила положения закона о локализации персональных данных, тем самым нарушив права субъектов этих данных, напоминает ведомство. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил это решение: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 10 ноября представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил, что ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет серверы с данными российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскомнадзор.