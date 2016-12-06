Верховный суд США принял сторону Samsung в тяжбе с Apple

Верховный суд США во вторник, 6 декабря, поддержал южнокорейскую корпорацию Samsung в споре с американской компанией Apple о нарушении патентов. Об этом говорится в распространенном постановлении судебного органа.

Все восемь судей единогласно поддержали решение «вернуть дело в нижестоящую инстанцию» - Апелляционный суд, который ранее постановил взыскать с южнокорейской корпорации $399 млн за то, что дизайн продуктов Samsung нарушает патенты Apple, использованные в смартфонах iPhone.