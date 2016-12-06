В Думу внесен законопроект об ответственности за кибератаки на Россию

Правительство внесло на рассмотрение в Думу законопроект, согласно которому вводится уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за создание программ для атак на критическую информационную инфраструктуру России, передает ТАСС.

Наказание предусматривается за «создание и (или) распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации». Предлагается за совершение данного преступления штрафовать на сумму от 500 000 до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если преступление привело к тяжким последствиям или создало угрозу их наступления, оно будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.