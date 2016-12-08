ФАС снова отложила рассмотрение дела в отношении Apple

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) перенесла на конец января 2017 г. рассмотрение дела в отношении компаний группы Apple по подозрению в координации цен на смартфоны iPhone, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

Заседание переносится в связи с необходимостью дополнительного сбора документов, уточнили в ФАС.

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело в отношении компаний ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях 16 российских ритейлеров.

Apple ранее опровергла обвинение ФАС, сообщив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты американского производителя.