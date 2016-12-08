Артемьев заявил о переводе дела Google в уголовно-правовую плоскость

Административное дело в отношении американской компании Google о нарушениях закона о защите конкуренции переходит в уголовно-правовую плоскость. С таким заявлением выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

«Мы уже подали соответствующие иски на принуждение к исполнению решения по Google. Сейчас находимся в этой стадии. Они оспаривают все наши решения по прежним штрафам. Ну, пусть делают. А мы тем временем переходим в плоскости неисполнения решений», - пояснил он.

Ведомство также подало иск в суд о принудительном исполнении предписания Google.