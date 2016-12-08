Мосгорсуд оставил под арестом главу РАО Федотова

Мосгорсуд посчитал законным продление ареста гендиректору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, передает ТАСС. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

«Постановление Пресненского суд оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - огласил судья.

Ранее суд по ходатайству следователя продлил срок ареста Федотову до 28 декабря.

Федотова задержали 28 июня, Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По данным следствия, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации. В результате РАО был нанесен ущерб в размере 500 млн руб.