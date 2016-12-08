Встреча LinkedIn c Роскомнадзором прошла конструктивно и не будет последней

Встреча Роскомнадзора и вице-президента социальной сети профессиональных контактов LinkedIn Пабло Чавеса, проходившая в четверг c 14.00 мск, прошла в конструктивном ключе, заявил представитель надзорного ведомства Вадим Ампелонский.

Конкретные результаты переговоров не раскрываются. Стороны договорились продолжить диалог, уточнил Ампелонский. Ранее он рассказывал, что в ходе встречи планируется «обсудить сложившуюся ситуацию с блокировкой соцсети в России и исполнение российского законодательства о персональных данных». По его словам, ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет серверы с данными российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскомнадзор.

Таганский суд Москвы 4 августа удовлетворил требование Роскомнадзора о внесении LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обжаловать это решение компании не удалось. 17 ноября российские операторы по требованию регулятора начали блокировку сайта http://linkedin.com.

Посещаемость LinkedIn из России после блокировки упала примерно на треть.