Под борьбу с экстремизмом в социальных сетях нельзя подводить любые публикации – Путин

Необходимо бороться с экстремизмом в социальных сетях, но под эту борьбу нельзя подводить любые публикации. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Так он прокомментировал жалобы на уголовное преследование пользователей за репост запрещенных изображений и информации о различных акциях.

По его словам, социальные сети все чаще и чаще используются для экстремистской деятельности. «У нас, вон, вербуют со всей страны, до сих пор стараются уехать воевать на Ближнем Востоке, - привел пример глава государства. - Или собирают людей на массовые, явно незаконные экстремистские мероприятия, какие-нибудь ксенофобские, националистические, какие угодно другие (такого же плана)».

«Под эту сурдинку нельзя подводить все что ни попадя, с этим точно совершенно надо аккуратненько разобраться», - заключил президент. Президент попросил передать предложения правозащитников руководителю СПЧ Михаилу Федотову. «Они нуждаются в проработке», - добавил он.