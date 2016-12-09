21st Century Fox Руперта Мердока хочет купить Sky за 21,8 млрд евро – СМИ

Американсий медиахолдинг 21st Century Fox Руперта Мердока сделал предложение о покупке британской вещательной корпорации Sky по цене 10,75 фунта стерлингов ($13,6) за акцию. Общая стоимость сделки оценивается в 18,5 млрд фунтов (21,8 млрд евро), передает ВВС.

В Sky сообщили, что на данный момент стороны не достигли определенного согласия. Окончательного предложения может и не быть.

Мердок уже предпринимал попытку купить акции Sky в 2010 г., но тогда сделка сорвалась. На данный момент 21st Century Fox имеет в собственности долю в Sky в размере 39%.