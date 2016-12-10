Авария «Прогресса» могла произойти из-за нештатного отделения третьей ступени

Причиной аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» могло стать нештатное отделение третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«После отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя ее двигатель по неустановленной причине не отключился, а продолжил работу. В результате третья ступень ударилась о корабль и критически повредила его двигательную установку», – сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев по данному вопросу пока нет, комиссия по расследованию случившегося продолжает работу. Ранее в Центре управления полетами заявили, что все версии, озвученные СМИ, не имеют отношения к действительности.

Напомним, авария «Прогресса» произошла вечером 1 декабря над Тувой. В качестве причин ранее назывались неполадки в двигателе ракеты-носителя и технические проблемы на борту самого космического корабля.