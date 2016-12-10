Samsung принудительно заблокирует несданные Galaxy Note 7 в США

Компания Samsung принудительно заблокирует все смартфоны Galaxy Note 7, оставшиеся у пользователей в США, из-за риска самовозгорания, сообщает NBC News. Для этого Samsung разработал специальное приложение, которое будет запущено 19 декабря и «сделает смартфоны полностью бесполезными».

По данным Samsung, покупатели вернули более 93% приобретенных в США Galaxy Note 7, несданными остаются около 7% потенциально опасных устройств.

Напомним, Samsung представил Galaxy Note 7 в августе и начал его продажи в Южной Корее. Однако уже 2 сентября компания была вынуждена приостановить реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 млн уже проданных устройств из-за сообщений об их самовозгорании.