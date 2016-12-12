Apple хочет развивать ветроэнергетику в Китае

Американская Apple и китайская Xinjiang Goldwind Science & Technology решили создать совместное предприятие. Китайская компания переведет в СП по 30% долей участия в четырех проектах, которые реализуются в провинциях Хэнань, Шаньдун, Шаньси и Юньнань.

Какие именно средства будет инвестировать Apple, не сообщается. «Это первые инвестиции Apple в области ветроэнергетики, а также крупнейшие инвестиции компании в экологически чистую энергетику в мире», - передает слова вице-президента Apple Лизы Джексон «Синьхуа».

В 2015 г. Apple объявила об инвестициях в развитие солнечной энергетики во Внутренней Монголии. По проекту планируется построить солнечные электростанции мощностью 170 мегаватт. Это позволит обеспечивать электричеством 690 000 китайских семей.

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