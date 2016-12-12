Трамп предложил сэкономить на истребителях F-35

Избранный президент США Дональд Трамп сегодня резко раскритиковал программу по производству истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, назвав ее слишком дорогостоящей. «Программа F-35 и ее стоимость вышли из-под контроля. Можно сэкономить миллиарды долларов на военных (и прочих) закупках, и это будет сделано после 20 января», - написал сам Трамп в Twitter (20 января Трамп вступит в должность президента).

Западные СМИ отмечают, что такое заявление избранный президент сделал в день, когда министр обороны США Эштон Картер находится в Израиле по случаю поставки туда первых двух F-35. Незадолго до избрания Трампа президентом США Пентагон договорился о закупке девятой серии из 57 F-35 за $6,1 млрд. Цена серийного самолета для «родных» ВВС, таким образом, превысила $100 млн.

После твита Трампа котировки военной корпорации Lockheed Martin, разработчика и производителя F-35, упали более чем на 4%, а ее капитализация - на $3,5 млрд. Аналогичный случай произошел на минувшей неделе, когда Трамп возмутился тем, что новый президентский борт Boeing 747 будет стоить свыше $4 млрд. Капитализация Boeing тогда упала на $1,4 млрд. Компания позднее заявила, что стоимость федерального контракта - всего $170 млн.