WSJ: Apple может вложить $1 млрд в фонд Softbank

Apple провела переговоры с японской корпорацией Softbank о вложении около $1 млрд в фонд инвестиций в IT, который японская компания создала совместно с Саудовской Аравией. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В октябре Softbank и правительственный фонд Саудовской Аравии объявили о создании фонда Softbank Vision Fund с капиталом приблизительно $100 млрд. Предполагалось, что он будет проводить инвестиции в информационные технологии. В течение первых пяти лет Softbank вложит в фонд $25 млрд, а Саудовская Аравия – $45 млрд. Фонд будет находиться в Великобритании и намерен привлекать инвестиции других компаний.

Источники добавили, что переговоры с Apple еще не завершены. Они также добавили, что Apple таким образом надеется изучить перспективные технологии.