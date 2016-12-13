«Ростех» получил контракт на создание в Сирии электронного правительства

«Русинформэкспорт» (дочерняя структура «Ростеха») заключил контракт с Сирийским агентством по коммуникациям на создание базовой инфраструктуры электронного взаимодействия, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ), который выступил консультантом сделки.

Документ подразумевает создание электронного правительства в Сирии.

Контракт был подписан на прошлой неделе в Минкомсвязи России с участием министра Николая Никифорова и министра коммуникаций и технологий Сирии Али аз-Зафира.

Технология базовой инфраструктуры электронного взаимодействия послужит также фундаментом для развития российского экспорта для других высокотехнологичных сегментов экономики Сирии, например, электронной коммерции, заявил глава РЭЦа Петр Фрадков, процитированный в сообщении.

Стороны не раскрывают стоимость сделки, источник «Интерфакса», близкий к партнерам, утверждает, что цена контракта составляет $4,5 млн. Финансирование проекта официально подтверждено Центробанком Сирии.

Гендиректор «Русинформэкспорта» Павел Басин ранее говорил, что компания также ведет переговоры о создании электронного правительства с Ираном, некоторыми странами Европы. «Русинформэкспорт» рассчитывает в 2018 г. получить экспортную выручку в размере $1 млрд. В настоящее время компания работает в Индии, где принята программа умных городов, реализация которой оценивается в $16 млрд.