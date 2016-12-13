Европа запустит свою альтернативу GPS и «Глонасс» 15 декабря

Европейская спутниковая система навигации Galileo начнет функционировать в штатном режиме по всему миру в четверг, 15 декабря. «Впервые пользователи во всем мире смогут ориентироваться при помощи спутников Galileo», - сказала во вторник представитель Европейской комиссии Лусиа Коде.

В сообщении отмечается, что поначалу прерывистая навигация будет дополняться при помощи спутников американской системы GPS, а затем будет становиться все надежнее по мере того, как новые орбитальные летательные аппараты будут добавляться к уже выведенным на орбиту 18 спутникам минимальной группировки Galileo.

Планируется, что к 2020 г. на орбиту должны быть выведены 30 спутников Galileo. Разработчики Galileo заявляют, что их система будет более точной, чем GPS, и обеспечит европейцам независимость от американской GPS, российской «Глонасс» и перспективной китайской Compass. Особенно перспективное применение спутниковой навигации повышенной точности - беспилотные автомобили, говорится в пресс-релизе.

Ввод системы в эксплуатацию планировался на 2008 г. Всего на нее потрачено порядка 10 млрд евро, но экономический эффект от внедрения Galileo должен составить 90 млрд евро за 20 лет эксплуатации.

Первоначально европейская навигация будет доступна только на устройствах, которые уже оснащены чипами, совместимыми с Galileo. Некоторым устройствам потребуется обновление программного обеспечения.