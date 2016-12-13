HMD Global представила новые телефоны Nokia

Финская HMD Global объявила о поступлении в продажу двух новых телефонов Nokia 150 и 150 Dual Sim. Об этом говорится в сообщении компании.

По заверению производителя, новые устройства будут прочными. В представленных моделях встроены FM-приемник и MP3-плеер. Размер экрана составляет 2,4 дюйма. В режиме разговора устройства могут работать до 22 часов. Nokia 150 в режиме ожидания может без зарядки работать 31 день, а Nokia 150 Dual Sim - 25 дней. На телефонах также установлены простые игры.

Телефоны будут производиться в черном и белом корпусах, их стоимость составит $26. Новинки появятся в магазинах в I квартале 2017 г.