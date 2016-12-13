Хакеры опубликовали данные о сговоре США и Канады против МОК

Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали новую часть документов о допинге в мировом спорте.

На этот раз речь идет о сговоре между Антидопинговым агентством США (USADA) и Канадской комиссией по спортивной этике (CCES), которые в преддверии Игр-2016 под видом борьбы за чистоту спорта продвигали собственные политические интересы и пытались лишить Международный олимпийский комитет (МОК) части полномочий.

Так, Fancy Bears приводят письмо чиновника USADA нескольким адресатам, в числе которых глава организации Трэвис Тайгарт. В письме говорится, что создание Международным олимпийским комитетом «честной» организации автору письма кажется смехотворным.

Он констатирует, что у USADA есть, чем на это ответить. Так, предлагается создать орган, который имел бы власть над МОК и вынудил бы организацию изменить свой устав и подчиниться навязанным условиям.

Для осуществления этого плана Канадой и США перед Олимпиадой-2016 был запущен проект «Олимпиец», который получил юридическую помощь от фирмы Davies Ward Phillips & LLP Vineberg.

Ее адвокаты помогли USADA и CCES составить иск против МОК, который должен был бы быть рассмотрен Спортивным арбитражным судом Лозанны (CAS) . Канада и США обратились за поддержкой к антидопинговым агентствам Польши, Испании, Южной Кореи, Японии, Норвегии, Австрии и Финляндии. Однако эти страны отказались участвовать в проекте и подавать иск.

В результате все судебные издержки пришлось разделить Канаде и США.

При этом, пишут хакеры, проект «Олимпиец» все еще действует, несмотря на то что идея с иском против МОК провалилась.

Fancy Bears констатируют, что цель США и Канады - отстранить МОК от принятия решений, поскольку самостоятельность комитета во многих вопросах вызывает у них недовольство.