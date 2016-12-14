Проект Google по выпуску беспилотных автомобилей получил имя Waymo

Проект Google по разработке беспилотного автомобиля стал называться Waymo и представил себя как отдельную структуру в составе группы, сообщает Reuters. Никаких сообщений о сделках с Waymo не последовало. Агентство считает, что смена названия означает, что менеджмент компании готовится к поискам пути монетизации результатов ее работы и что, возможно, она скоро представит свой продукт. Гендиректор Waymo Джон Крэфик заявил, что появление названия указывает, что у проекта уже «зрелые технологии», разработчики уже представляют, что этот автомобиль можно будет использовать в любых областях, и в компании уверены, что близки к тому, чтобы предложить его массовому потребителю.

Google ведет разработку самоуправляемого автомобиля уже седьмой год, компания была одной из первых в этой сфере. Сейчас конкуренцию ей составляют аналогичные проекты Uber Technologies, Apple и традиционных автопроизводителей.