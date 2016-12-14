«Роснефть» обжалует решение суда по иску к РБК из-за низкой компенсации

«Роснефть» собирается обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск нефтяной компании к медиахолдингу РБК о защите чести и деловой репутации. В компании считают недостаточным размер компенсации, назначенной судом, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева.

«Роснефть» ранее подавала иск в суд с требованием взыскать с ответчиков более 3 млрд руб. и опровергнуть сведения из статьи под названием «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В материале говорилось о том, что главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин якобы просил правительство ограничить права покупателей акций российской компании, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет в ходе приватизации 19,5% акций.

Судья Убуша Болдунов обязал РБК удалить публикацию, разместить опровержение, а также выплатить стороне истца судебные расходы. Помимо этого суд взыскал с РБК 390 000 руб. в качестве компенсации. «Мы обжалуем решение суда, так как считаем сумму штрафа недостаточной для того, чтобы предотвратить безнаказанность действий, наносящих ущерб деловой репутации компании», - заявил Леонтьев.

Ранее представитель РБК заявил, что медиахолдинг также собирается обжаловать решение суда.