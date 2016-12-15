Yahoo! сообщила о взломе 1 млрд аккаунтов пользователей

Корпорация Yahoo! обнаружила следы кибератаки трехлетней давности, в результате которой хакеры могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей, передает Associated Press. Эта беспрецедентная по масштабам утечка обновила рейтинг крупнейших в истории краж данных.Корпорация Yahoo! обнаружила следы кибератаки трехлетней давности, в результате которой хакеры могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей, передает Associated Press. Эта беспрецедентная по масштабам утечка обновила рейтинг крупнейших в истории краж данных.

Преступники получили доступ к именам, адресам электронной почты, телефонным номерам и контрольным вопросам клиентов Yahoo!. Информация о банковских счетах и платежных картах, как полагают в компании, не пострадала, но хакеры могли украсть пароли от учетных записей.

В сентябре этого года Yahoo! сообщила о краже личных данных более 500 млн пользователей в 2014 г. Эти два инцидента, скорее всего, не связаны между собой, считают в компании.

Ранее в июле 2016 г. Yahoo! согласилась продать свое интернет-подразделение оператору Verizon Communications за $4,83 млрд. Информация о крупнейших кражах данных, может поставить сделку под удар, отмечает агентство. В сентябре аналитики отмечали, что Verizon, вероятно, не откажется от сделки, но попросит о скидке в $100-200 млн.